Ex-zagueiro do Bayern morre aos 18 anos após trágico acidente em jogo-treino (Zagueiro chinês Guo Jiaxuan)

O zagueiro Guo Jiaxuan, de apenas 18 anos, morreu nessa quarta-feira (19/3). O chinês estava hospitalizado desde o dia 6 de fevereiro deste ano – 41 dias – devido a uma choque na cabeça sofrido em uma partida.

Guo Jiaxuan sofreu uma joelhada involuntária na cabeça em jogo-treino pelo Beijing Guoan contra a equipe espanhola RC Alcobendas, em Madri. O jovem teve a morte cerebral confirmada pelos médicos dias depois do trauma.

O pai de Guo Jiaxuan, no entanto, não aceitou o diagnóstico e levou filho para tratamento na China, onde o jovem faleceu.

Nascido em 20 de março de 2006, Guo Jiaxuan foi revelado pelo Beijing Guoan Football Club. Em 2023, o zagueiro foi coroado como melhor jogador do torneio sub-17 Superliga da China. No mesmo ano, o chinês passou pelo projeto do Bayern World Team, do tradicional clube alemão.

Nas redes sociais, o Bayern de Munique homenageou Guo Jiaxuan. “O Bayern lamenta a perda do seu antigo jogador da seleção mundial, Guo Jiaxuan, que morreu aos 18 anos. Ele sofreu um grave ferimento na cabeça após um trágico acidente. Os pensamentos do clube estão com a sua família e amigos”, publicou o clube bávaro.

