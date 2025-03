Jogo do Cruzeiro na Sul-Americana muda de local; veja detalhes (Taça da Copa Sul-Americana)

O Mushuc Runa, do Equador, anunciou nesta quarta-feira (19/3) que conseguiu liberação da Conmebol para realizar os jogos da equipe como mandante na fase de grupos da Copa Sul-Americana no Estádio Olímpico Fernando Guerrero Guerrero, que tem capacidade para 14 mil pessoas.

Com isso, a partida do time equatoriano contra o Cruzeiro pela quarta rodada da Copa Sul-Americana mudou para cidade de Riobamba. O Mushuc Runa disputaria as partidas no Estádio Banco Guayaquil, em Quito.

As equipes fazem parte do Grupo E da competição da Conmebol. Além deles, Palestino (CHI) e Unión de Santa Fé (ARG) também compõe a chave.

A equipe do Equador vai enfrentar a Raposa em 7 de março, às 21h30 (de Brasília). O primeiro embate entre os times será em 9 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da fase de grupos.

“Mushuc Runa informa nossa torcida, patrocinadores e meios de comunicação. O Estádio Olímpico Fernando Guerrero Guerrero se encontra habilitado para os partidas do ‘Ponchito’ na Conmebol Sul-Americana”, escreve o clube equatoriano.

“A ‘Sultana dos Andes’ será o local das partidas contra Palestino, Cruzeiro e Únion para a fase de Grupos da Sul-Americana”, adiciona.

Datas da Sul-Americana

Fase de grupos: de 2 abril a 28 de maio

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

