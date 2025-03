crédito: No Ataque Internacional

Clube é punido em R$ 307 mil por mosaico e provocações de torcedores contra rivais (Partida foi no Estádio Artemio Franchi, em Florença )

A Fiorentina foi punida pela Serie A (Campeonato Italiano) por causa de mosaico feito por torcedores para provocar rivais .

O caso aconteceu na partida da equipe de Florença contra a Juventus nesse domingo (16/3), no Estádio Artemio Franchi.

O mandantes superaram o time de Turim por 3 a 0 pela 29° rodada da competição nacional.

Antes mesmo da bola rolar, os torcedores da Fiorentina já provocaram os adversários com um mosaico escrito ‘Juventus merd*’.

A competição puniu o clube com uma multa de 50 mil euros (cerca de R$ 307 mil na cotação atual).

“Multa por exibir uma coreografia que contenha uma expressão insultante para a equipe adversária”, afirmou o juiz esportivo da liga.

“Também por ter sido entonado durante o partido cánticos groseros para os jogadores e seguidores do time contrário; e por ter também lançado três bengalas de humo no setor ocupado pelos seguidores do time adversário”, adicionou.

Juventus age

Segundo o jornal italiano Tuttosport, a Juventus solicitou informações à polícia sobre os torcedores da Fiorentina envolvido no caso para poder fazer uma denúncia formal.

