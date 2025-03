crédito: No Ataque Internacional

Jogo com Brasil pode selar classificação de rival à Copa do Mundo de 2026 (Mac Allister e demais jogadores da Argentina celebram conquista da Copa do Mundo 2022)

Partida entre Brasil e Argentina nesta terça-feira (25/3), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pode selar classificação dos ‘hermanos’ para o próximo mundial de seleções.

O confronto entre as equipes é válido pela 14° rodada das Eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A albiceleste é líder da competição, com 25 pontos, sete a mais que a Seleção.

O jornal argentino Olé fez um levantamento que mostra que a média de pontos para assegurar matematicamente a classificação para o torneio mundial ‘gira’ em torno de 23 até 27 pontos.

As sete seleções mais bem colocadas nas Eliminatória confirmam vaga de forma ‘direta’. Já o sétimo colocado participa de um play-off (repescagem).

Com isso, a atual campeã da Copa do Mundo precisaria de apenas dois empates nas próximas duas partidas para garantir presença na próxima edição da competição, que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.

O primeiro compromisso da Argentina será contra o Uruguai, como visitante, nesta sexta-feira (21/3), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideu.

Posteriormente, a equipe treinada por Lionel Scaloni enfrenta os comandados pelo técnico Dorival Júnior.

Brasil nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira ocupa a quinta colocação das Eliminatórias e está com 18 pontos, sete atrás dos líderes do torneio.

Colômbia (quarto), Equador (terceiro) e Uruguai (segundo) também estão a frente do Brasil.

Em caso de uma combinação favorável de resultado para o Brasil (duas vitórias e tropeço de adversários diretos), a Seleção pode terminar esta Data Fifa na segunda posição, com 24 pontos.

A notícia Jogo com Brasil pode selar classificação de rival à Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque