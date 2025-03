crédito: No Ataque Internacional

Clube lança camisa especial baseada em Naruto (Camisa tem o personagem Naruto Uzumaki na estampa )

O Betis, da Espanha, anunciou nesta quarta-feira (19/3) uniforme inspirado no mangá/ anime Naruto Shippuden, do criador Masashi Kishimoto.

O item é faz parte de uma coleção especial e homenageia a obra audiovisual japonesa. A iniciativa faz parte do projeto ‘Betis Week de Tokio”, evento do clube no país asiático.

O plano do Betis é ampliar em âmbito internacional e angariar fãs na ‘terra do sol nascente’.

A camisa é um produto limitado e ainda não está disponível para compra no site oficial do clube espanhol.

O uniforme é alviverde e a estampa conta com uma imagem do personagem Naruto Uzumaki e a logo da obra de Kishimoto.

Esta não é a primeira vez que o Betis faz referências à cultura japonesa. Em 2022, a equipe de comunicação do time divulgou informações de partida com o personagem Denji, do mangá/anime chainsaw man na arte.





Today is different… Today is a #BetisDay! pic.twitter.com/GjcTOlEL03 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 15, 2022

Betis em La Liga

O Betis é o sexto colocado em La Liga Campeonato Espanhol), com 44 pontos.

O atacante brasileiro Antony é um dos destaques do time da Espanha, que também contava com Vitor Roque até saída do jogador para o Palmeiras em março deste ano.

A notícia Clube lança camisa especial baseada em Naruto foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque