Romário pede indiciamento de parente de jogador que defendeu a Seleção por esquema de apostas (Romário pede indiciamento de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá)

O senador Romário pediu o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham Lucas Paquetá, em relatório apresentado nesta terça-feira (18/3) na CPI da Manipulação de Jogos.

Romário é o relator da CPI instalada em abril do ano passado para investigar as manipulações de resultados no futebol brasileiro envolvendo apostas.

A apresentação do relatório coincide com o início nesta semana do julgamento de Paquetá na Inglaterra por supostamente ter forçado cartões na Premier League, segundo a imprensa britânica.

“Os olhos da nossa sociedade não podem descansar”, declarou Romário aos parlamentares.

Bruno Tolentino faz parte de uma “lista de apostadores suspeitos” que teriam lucrado com cartões recebidos por Paquetá e pelo ex-atacante do Botafogo Luiz Henrique, indica o relatório.

Em 6 de fevereiro de 2023, Tolentino teria pagado R$ 30 mil a Luiz Enrique, então jogador do Betis da Espanha, para que recebesse um cartão amarelo, conforme extratos bancários obtidos pela CPI.

Uma testemunha de acusação, Bruno Lopez, descreveu aos senadores que ambos os jogadores estariam supostamente envolvidos em “possível manipulação” de jogos em 12 de março de 2023.

Um contato seu, identificado como Marlon, informou que Paquetá havia revelado que daria um “presente de aniversário” ao irmão, Matheus, supostamente em referência a um cartão amarelo que ele recebeu naquele dia, no empate do West Ham em 1 a 1 com o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês.

“Marlon não deu detalhes sobre a cooptação de Luiz Henrique, mas informou que também receberia cartão amarelo na mesma rodada”, diz o relatório. O atacante recebeu cartão amarelo no empate em 1 a 1 entre Betis e Villarreal.

Jogadores negam acusações

Ambos os jogadores, que foram convocados pela CPI mas não compareceram, negam qualquer envolvimento em atos irregulares.

Paquetá é investigado desde maio do ano passado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por supostamente ter forçado cartões amarelos em quatro jogos da Premier League disputados entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

Segundo o jornal The Guardian e o canal Sky Sports, o julgamento do jogador começou nesta semana e a FA pedirá seu banimento do futebol.

Contra Luiz Henrique, que atualmente joga no Zenit da Rússia, as autoridades espanholas abriram uma investigação, segundo publicou a Folha de S.Paulo em outubro.

Para que Bruno Tolentino seja investigado, será necessário que seis dos 11 membros da CPI aprovem o relatório de Romário. A votação está marcada para quarta-feira.

A CPI também recomendou investigar os empresários William Rogatto e Thiago Chambó, envolvidos em outros aparentes esquemas de manipulação de jogos.

Chambó responde pelo caso da Operação Penalidade Máxima, deflagrada em fevereiro de 2023 pelo Ministério Público de Goiás e pela qual 29 jogadores foram denunciados na justiça desportiva por manipulação.

Alguns atletas, incluindo jogadores da primeira divisão, foram suspensos por até dois anos. A pena por manipulação de eventos esportivos pode chegar a até seis anos de prisão.

