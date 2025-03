Seleção Brasileira segue preparação para jogo com a Colômbia; veja provável escalação (Raphinha durante treino pela Seleção Brasileira no Bezerrão)

Nesta terça-feira, no Estádio Valdir Campelo Bezerra, no Distrito Federal, a Seleção Brasileira avançou na preparação para o duelo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Foi a primeira atividade com todos os 23 convocados.

Na última segunda-feira, apenas doze atletas haviam participado da atividade. Entre eles os goleiros Bento e Lucas Perri; os defensores Guilherme Arana, Murillo e Vanderson; os meio-campistas André e Matheus Cunha; e os atacantes Endrick, João Pedro, Rodrygo, Savinho e Vinicius Jr.

O goleiro Alisson, os zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz, os laterais Alex Sandro e Wesley, os meias Joelinton, Bruno Guimarães e Gerson, além dos atacantes Estêvão e Raphinha completaram o grupo.

Segundo o ge.globo, uma provável escalação de Dorival Jr. tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Rodrygo, Savinho e Vini Jr.

Nesta quarta-feira, os atletas retornam ao gramado para encerrar a preparação para o duelo. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Os ingressos estão esgotados, segundo a parcial divulgada pelo Mané Garrincha. Assim, mais de 60 mil pessoas são aguardadas nas arquibancadas.

A notícia Seleção Brasileira segue preparação para jogo com a Colômbia; veja provável escalação foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press