Rafinha se pronuncia após polêmica na Alemanha: ‘Responsabilidade é toda minha’ (O lateral-direito Rafinha, do Coritiba, conquistou a Champions League pelo Bayern de Munique (12/13))

O lateral-direito Rafinha, do Coritiba, se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (18/3) sobre participação em torneio na Alemanha.

O ex-jogador do Bayern de Munique informou à diretoria do clube brasileiro que iria ao país europeu para tratar de questões pessoais.

Com isso, foi liberado e não participou do amistoso do alviverde contra o Santos nesse domingo (16/3).

Porém, o atleta gerou polêmica ao disputar competição amistosa com lendas do Bayern.

Nos stories do Instagram, Rafinha assumiu responsabilidade pelo caso e afirmou que o motivo da viagem à Alemanha não tinha relação com o evento esportivo.

“Liguei meu telefone agora e vi que recebi muitas mensagens, e por respeito a todos vocês preciso dar uma resposta. No começo da semana recebi uma notificação sobre uma audiência que era obrigatória minha presença lá em Munique, na Alemanha. Já tinha recebido antes, mas estava adiando por estar em competição. Informei a diretoria do Coritiba e ao treinador e eles prontamente me liberaram porque não havia nenhum amistoso confirmado até então”, escreveu.

“Domingo viajei para Alemanha. Segunda-feira (17/3), participei da audiência, mostrei aos diretores e ao treinador onde eu estava e o que realmente fui fazer. A noite teve um evento do Bayern de Munique para o qual eu já tinha sido convidado, mas não tinha confirmado que iria participar porque não era esse o motivo da minha viagem. Fui nesse torneio por livre e espontânea vontade, final para que mentir uma coisa que já fiz muitas vezes desde quando estava no Olympiacos e no São Paulo. Sempre participei dos eventos do Bayern de Munique, sempre sou convidado e me sinto privilegiado por esse reconhecimento”, afirmou.

“O Coritiba nem sabia da existência desse torneio. Fui porque quis, assumo toda a responsabilidade e se o que fiz é errado, o único responsável sou eu. Nem o Coritiba e nem minha assessoria faltaram com a verdade. O Bayern de Munique é notícia no mundo todo, jamais quis esconder alguma coisa que o mundo inteiro iria ver. Sempre respeitei todos os clubes que passei, e nunca tive um problema de indisciplina durante esses 21 anos de carreira”, adicionou.

“Reforçando, a responsabilidade é toda minha e de mais ninguém. O Coritiba e toda diretoria não tem nada a ver com isso, fui ao torneio e participei. desculpe se alguém se sentiu desrespeitado, não erra essa minha intenção. Grande abraço”, finalizou.

Rafinha no Bayern de Munique

Cria das categorias de base do Coritiba, Rafinha foi contratado pelo Bayern de Munique em 2011/2012 e ficou no clube alemão até meados de 2019.

O lateral-direito disputou 266 partidas com a camisa do time europeu, com seis gols e 29 assistências.

Multicampeão no país, o jogador conquistou uma liga dos Campeões, sete Bundesliga (Campeonato Alemão), entre outros títulos.

