Vice do Cruzeiro projeta Sul-Americana: ‘Entramos para chegar na final’ (Jogadores do Cruzeiro treinando)

Vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio está confiante de que o clube possa voltar a brigar pelo título da Copa Sul-Americana nesta temporada. Nessa segunda-feira (18/3), a Raposa descobriu quais serão seus adversários no Grupo E do torneio.

O Cruzeiro enfrentará o Palestino, do Chile; o Unión de Santa Fé, da Argentina; e o Mushuc Runa, do Equador. Para passar direto às oitavas de final, o time celeste tem que liderar a chave. Se ficar em segundo, disputará a repescagem contra um rival vindo da Copa Libertadores. Caso termine a fase de grupos em terceiro ou quarto lugar, a Raposa será eliminada.

Em 2024, o Cruzeiro foi vice-campeão da Sul-Americana. Apesar de ter vivido ano de altos e baixos, a equipe chegou até a final, mas foi facilmente superada pelo Racing, da Argentina. La Academia venceu a Raposa por 3 a 1 na decisão.

“É engraçado falar de adversários de na Sul-Americana, porque estávamos praticamente eliminados da fase de grupos, e conseguimos uma recuperação bastante convincente e chegamos na final. A dificuldade é enorme, independentemente dos adversários” Pedro Junio, VP do Cruzeiro

Nessa fala, o dirigente cita a campanha de recuperação do Cruzeiro, que empatou os três primeiros jogos da fase de grupos de 2024. Na segunda metade desta etapa, a Raposa venceu todos os compromissos restantes e conseguiu garantir a liderança e a vaga direta para as oitavas.

“A dificuldade é enorme, independente dos adversários. A gente vai entrar na competição para chegar em mais uma final e, se Deus quiser, sair com o título”, complementou Pedro Junio.

Tabela do Cruzeiro

1º: Unión de Santa Fé x Cruzeiro, na Argentina

2º: Cruzeiro x Mushuc Runa, no Brasil

3º: Palestino x Cruzeiro, no Chile

4º: Mushuc Runa x Cruzeiro, no Equador

5º: Cruzeiro x Palestino, no Brasil

6º: Cruzeiro x Unión de Santa Fé, no Brasil

Datas da Sul-Americana

Fase de grupos: de 2 abril a 28 de maio

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

