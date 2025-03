crédito: No Ataque Internacional

Sul-Americana: Cruzeiro enfrentará rival em alta e dupla irregular (Palestino está no mesmo grupo que o Cruzeiro na Sul-Americana)

O Cruzeiro fará três confrontos inéditos no Grupo E da Copa Sul-Americana. A Raposa enfrentará o Palestino, do Chile; o Mushuc Runa, do Equador; e o Unión de Santa Fé, da Argentina. Os adversários celestes vivem situações bem diferentes em suas ligas nacionais.

Apesar do Campeonato Brasileiro ainda não ter começado, o Cruzeiro também já estará jogando quando a Sul-Americana começar. A Série A se inicia para a Raposa em 29 de março (sábado), contra o Mirassol. Já o primeiro confronto do torneio internacional será em 2, 3 ou 4 de abril (terça-feira, quarta-feira ou quinta-feira).

Situação do Palestino no Campeonato Chileno

O Palestino está na liderança do Campeonato Chileno, com 12 pontos em cinco jogos – quatro vitórias e uma derrota. Na temporada passada, a equipe de Santiago terminou a competição na quarta posição.

Situação do Mushuc Runa no Campeonato Equatoriano

Já o Mushuc Runa está na oitava colocação do Campeonato Equatoriano, e fez sete pontos nas cinco primeiras rodadas. O time de Ambato ficou em sexto lugar na edição de 2024 da liga.

Situação do Unión de Santa Fé no Campeonato Argentino

A equipe que vive a pior situação entre os adversários celestes é o Unión. O time de Santa Fé está na 13ª posição do Grupo A do atual Campeonato Argentino.

Em 2024, o Unión terminou a primeira fase em oitavo lugar. Na segunda etapa da competição, o time alvirrubro terminou na nona colocação.

Tabela do Cruzeiro

1º: Unión de Santa Fé x Cruzeiro, na Argentina

2º: Cruzeiro x Mushuc Runa, no Brasil

3º: Palestino x Cruzeiro, no Chile

4º: Mushuc Runa x Cruzeiro, no Equador

5º: Cruzeiro x Palestino, no Brasil

6º: Cruzeiro x Unión de Santa Fé, no Brasil

Datas da Sul-Americana

Fase de grupos: de 2 abril a 28 de maio

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

A notícia Sul-Americana: Cruzeiro enfrentará rival em alta e dupla irregular foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena