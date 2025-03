Cruzeiro conhece tabela na Sul-Americana; veja ordem dos jogos (Elenco do Cruzeiro vice-campeão da Sul-Americana em 2024)

O Cruzeiro conheceu nesta segunda-feira (17/3) os seus três adversários no Grupo E da Copa Sul-Americana: Palestino, do Chile; Mushuc Runa, do Equador; e Unión de Santa Fé, da Argentina. Veja abaixo a ordem dos jogos

Vice-campeã no ano passado, a Raposa vai em busca do título inédito em 2025. Esta será a oitava participação celeste na Sul-Americana. O torneio foi criado em 2003.

Ordem dos jogos

1º: Unión de Santa Fé x Cruzeiro, na Argentina

2º: Cruzeiro x Mushuc Runa, no Brasil

3º: Palestino x Cruzeiro, no Chile

4º: Mushuc Runa x Cruzeiro, no Equador

5º: Cruzeiro x Palestino, no Brasil

6º: Cruzeiro x Unión de Santa Fé, no Brasil

Datas da Sul-Americana

Fase de grupos: de 2 abril a 28 de maio

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

Como foi o sorteio?

Os 32 participantes da Copa Sul-Americana foram divididos em quatro potes com base no ranking da Conmebol. Os oito mais bem posicionados ficaram no pote 1, os oito seguintes no 2 e assim sucessivamente.

As exceções foram os quatro times eliminados na terceira fase prévia aos grupos da Copa Libertadores – Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians. O quarteto foi alocado diretamente no pote 4, independentemente da colocação no ranking.

Conforme previsto no regulamento da Sul-Americana, cada grupo tem uma equipe de cada pote. Times de um mesmo país não podiam ficar na mesma chave.

Potes do sorteio da Sul-Americana

Pote 1: Atlético, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali;

Pote 2: Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz;

Pote 3: Once Caldas, Racing-URU, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo;

Pote 4: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitória, GV San José, Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians.

A Conmebol sorteou todos os times do pote 1, distribuindo-os nos grupos de A a H. Em seguida, os do pote 2 e assim sucessivamente.

A notícia Cruzeiro conhece tabela na Sul-Americana; veja ordem dos jogos foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena