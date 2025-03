Sorteio define adversários do Cruzeiro na fase de grupos da Sul-Americana (Bandeira do Cruzeiro Esporte Clube)

Um sorteio definiu, nesta segunda-feira (17/3), os adversários do Cruzeiro no Grupo E da Copa Sul-Americana.

A Conmebol revelou as chaves do torneio em evento na sede da entidade, em Luque, na Região Metropolitana de Assunção, capital do Paraguai.

Jogarão contra a Raposa: Palestino, do Chile; Unión de Santa Fé, da Argentina; e Mushuc Runa, do Equador.

Formato de disputa da Sul-Americana

As equipes de cada grupo se enfrentam em jogos de ida e volta (em casa e fora de casa). Ao fim das seis partidas, os oito líderes avançam diretamente às oitavas de final.

Já os oito segundos colocados vão à fase de playoffs, imediatamente anterior à oitavas. Nesta etapa, enfrentarão em formato de mata-mata (ida e volta) os oito terceiros colocados eliminados na fase de grupos da Copa Libertadores – os confrontos serão definidos por meio de sorteio na Conmebol.

Terceiros e quarto colocados nos grupos da Sul-Americana são eliminados.

A partir da fase de playoffs, a competição segue em modelo mata-mata (ida e volta), sem prorrogação e sem o critério de número de gols marcados fora de casa, até as semifinais. Igualdade no placar agregado leva a decisão para os pênaltis.

A final será realizada em jogo único, no dia 22 de novembro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Em caso de empate no tempo regulamentar, está prevista a disputa de prorrogação antes de eventuais penalidades.

Quando começa a Sul-Americana?

A fase de grupos da Copa Sul-Americana começa na semana do dia 2 de abril e vai até a semana do dia 28 de maio. Datas, horários e locais de cada confronto serão divulgados posteriormente.

Datas da Sul-Americana

Fase de grupos: de 2 abril a 28 de maio

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

Final: 22 de novembro

Como foi o sorteio?

Os 32 participantes da Copa Sul-Americana foram divididos em quatro potes com base no ranking da Conmebol. Os oito mais bem posicionados ficaram no pote 1, os oito seguintes no 2 e assim sucessivamente.

As exceções foram os quatro times eliminados na terceira fase prévia aos grupos da Copa Libertadores – Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians. O quarteto foi alocado diretamente no pote 4, independentemente da colocação no ranking.

Conforme previsto no regulamento da Sul-Americana, cada grupo tem uma equipe de cada pote. Times de um mesmo país não podiam ficar na mesma chave.

Potes do sorteio da Sul-Americana

Pote 1: Atlético, Fluminense, Grêmio, Independiente, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali;

Pote 2: Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz;

Pote 3: Once Caldas, Racing-URU, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo;

Pote 4: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitória, GV San José, Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians.

A Conmebol sorteou todos os times do pote 1, distribuindo-os nos grupos de A a H. Em seguida, os do pote 2 e assim sucessivamente.

