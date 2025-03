Mbappé supera marca de Ronaldo Fenômeno no Real Madrid (Mbappé celebra mais um gol pelo Real Madrid)

Com os dois gols marcados nesse sábado (15/3), Kylian Mbappé chegou a 31 gols em sua primeira temporada pelo Real Madrid, superando a marca de Ronaldo Fenômeno em seu ano de estreia. Apesar disso, minimizou a relevância dos números e esfriou comparações.

O francês superou o Fenômeno e se aproximou do recorde de Cristiano Ronaldo, que marcou 33 gols em sua primeira temporada com a camisa merengue.

Ronaldo, o Fenômeno, chegou ao Real Madrid em 2002, vindo da Inter de Milão. Usando a camisa 11 em sua primeira temporada pelo clube espanhol, marcou 30 gols em 44 jogos.

Já Cristiano Ronaldo foi CR9 em sua temporada de estreia no Real Madrid – a 7 era usada por Raul. O português desembarcou em Madri em 2009 e anotou 33 gols (35 jogos).

Com início conturbado no clube, o atual camisa 9 merengue reencontrou a boa fase e agora persegue Lewandowski, do Barcelona, na disputa pela artilharia do Campeonato Espanhol – são 21 do polonês, contra 20 do francês.

O craque ainda aproveitou para reclamar do pouco tempo de descanso entre a partida de quarta-feira, diante do Atlético de Madri, pela Liga dos Campeões, para o jogo de ontem, pelo Campeonato Espanhol, contra o Villarreal.

O Real Madrid agora lidera o Campeonato Espanhol, com 60 pontos, três a mais que o vice Barcelona, que tem dois jogos a menos e entra em campo neste domingo (16/3).

