Jogador de Copa do Mundo volta após dois anos sem jogar e é expulso em nove minutos (Deli Alli foi anunciado pelo Como 1907 em janeiro deste ano)

Nesse sábado (15/3), Dele Alli fez sua estreia pelo Como 1907, na derrota para o Milan por 2 a 1 pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida marcou o retorno do jogador aos gramados após dois anos sem atuar. No entanto, o inglês ficou apenas nove minutos em campo, no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro).

Dele Alli entrou na partida já no segundo tempo, com o placar já marcando o resultado final – o Como até começou vencendo, mas o Milan virou. Ele pisou em campo aos 36 minutos da etapa complementar. Aos 45, cometeu falta, com uma entrada alta por trás. O juiz deu cartão amarelo ao jogador instantaneamente. Mas o VAR revisou o lance e aplicou o vermelho

Sendo assim, o retorno do meio-campista inglês aos gramados ficou marcado por um fato inusitado e ruim: sua expulsão com apenas nove minutos em campo.

Última partida há dois anos

A última partida profissional de Dele Alli foi em 26 de fevereiro de 2023, dois anos atrás. Na ocasião, o meio-campista inglês defendia o Besiktas, da Turquia. A então partida contra o Antalyaspor terminou em empate por 0 a 0.

Desde então, não havia jogado profissionalmente. O jogador se ausentou do futebol após seguidos problemas físicos. Fatos extracampo, especialmente relacionados à saúde mental, também pesaram para a decisão.

Chegada ao Como 1907

O clube italiano Como 1907 contratou o jogador em janeiro deste ano. Aos 28 anos, o jogador, que já defendeu a Inglaterra em Copa do Mundo, é visto como uma figura experiente para os jogadores do time.

Dele Alli na Copa do Mundo

Dele Alli foi convocado pela primeira vez para compor a seleção da Inglaterra em 2015. Na época, sob o comando do técnico Roy Hodgson, integrou o time em duas partidas que valiam a classificação para a Eurocopa 2016.

Em 9 de outubro, fez a sua estreia pela seleção, contra a Estônia, com vitória por 2 a 0. Com boas atuações, foi convocado para defender a Ingleterra na Eurocopa de 2016. Dois anos depois, foi convocado por Gareth Southgate para defender a seleção inglesa na Copa do Mundo Fifa de 2018.

Ao todo, pela seleção principal da Inglaterra, jogou 37 partidas e marcou três gols.

