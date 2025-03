crédito: No Ataque Internacional

Arsenal x Chelsea: onde assistir e escalações por Premier League (Bruno Guimarães, do Arsenal e Malo Gusto, do Chelsea)

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo (16/3) pela 29ª rodada da Premier League. A bola vai rolar a partir de 10h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.

Na rodada anterior, o Arsenal empatou com o Manchester City por 1 a 1, fora de casa. Os Gunners somam 55 pontos e ocupam a vice-liderança, atrás do Liverpool, com 70.

O Chelsea, por sua vez, vem de vitória contra o Leicester por 1 a 0 e soma 49 pontos. Os Blues brigam contra Manchester City e Newcastle por uma vaga no G-4.

Arsenal x Chelsea: onde assistir

O jogo entre Arsenal e Chelsea pela 29ª rodada da Premier League será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) a partir de 10h30 (de Brasília).

Arsenal x Chelsea: prováveis escalações

Arsenal : David Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori; Odegaard, Partey e Rice; Nwaneri, Trossard e Mikel Merino. Técnico : Mikel Arteta.



: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori; Odegaard, Partey e Rice; Nwaneri, Trossard e Mikel Merino. : Mikel Arteta. Chelsea: Robert Sanchez; Fofana, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Fernández e Caicedo; Sancho, Palmer e Nkunku; Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.

