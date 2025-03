crédito: No Ataque Internacional

Savinho, ex-Atlético, monta top-5 de lendas do futebol brasileiro (Savinho é um dos destaques do City na temporada)

O ex-atacante do Atlético Savinho montou “time ideal” de maiores lendas do futebol brasileiro.

O jogador do Manchester City, da Inglaterra, “escalou” cinco ex-futebolistas, com quatro campeões do mundo, para a equipe.

Em vídeo em que responde de torcedores, o camisa 26 escolheu os ex-jogadores Ronaldo, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Romário e o camisa 10 da Seleção Brasileira Neymar na dinâmica.

Savinho tem 37 partidas pelo time inglês, com dois gols marcados e nove assistências distribuídas.

O atleta brasileiro de 20 anos tem ganhado espaço na equipe comandada pelo treinador espanhol Pep Guardiola e é um dos destaques do City na temporada, primeira do jogador no clube.

Savinho no Atlético

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

Depois, o jogador passou pelo Troyes, PSV e Girona antes de se transferir para o Manchester City.

