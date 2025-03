Atlético e Cruzeiro têm dupla no ranking de atacantes mais completos do mundo (Hulk e Cuello comemoram gol do Atlético contra o Itabirito)

O Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) divulgou uma lista dos atacantes mais completos do mundo. Tomás Cuello do Atlético, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, estão entre os representantes do futebol brasileiro no ranking.

Cuello (74,9) é o 68° colocado, enquanto Matheus Pereira (73,8) está em 89º lugar

Já Estêvão, do Palmeiras, é o jogador do futebol brasileiro mais bem ranqueado: 12ª posição.

O jovem brasileiro tem 82,2 no drible, 78,6 em criação de chances e 81,2 na finalização. O craque do Palmeiras aparece empatado com o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid.

Ele ainda é o primeiro jogador atuando fora da Europa e o segundo fora das cinco principais ligas europeias, atrás apenas de Noah Lang (80,9), do PSV.

Outros dois jogadores que atuam no futebol brasileiro aparecem no top 100 da lista: Yeferson Soteldo (73,8), do Santos, é o 94°, e Ademir (73,6), do Bahia, no 96º lugar.

Jogadores do futebol europeu

Michael Olise, do Bayern de Munique, é o líder, com um índice médio de 88,5. O francês teve 86 em drible, 99 (valor máximo) em criação de chances e 80,5 na finalização.

Lamine Yamal (87,7), do Barcelona, Florian Wirtz (85), do Bayer Leverkusen, Vinícius Júnior (84,2), do Real Madrid, Ousmane Dembélé (83,6), do Paris Saint-Germain, Bukayo Saka (83,1), do Arsenal, Mohamed Salah (81,9), do Liverpool, Savinho (81,3), do Manchester City, Désiré Doué (81), do Paris Saint-Germain, e Noah Lang (80,9), do PSV, fecham o top-10.

Critérios do ranking

O ranking foi baseado na média das estatísticas dos jogadores em três aspectos: dribles, criação de chances e finalização. Os dados coletados pelo CIES vão até o dia 5 de março.

