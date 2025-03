Ex-alvo do Cruzeiro, Valentín diz que foi vítima de mentira: ‘Vélez inventou lesão’ (Valentín Gómez)

Ex-alvo do Cruzeiro, Valentín Gómez vive ‘guerra fria’ contra a diretoria do Vélez Sarsfield, da Argentina. Em entrevista à Tyc Sports, o zagueiro de 21 anos afirmou que o clube argentino inventou que ele tinha uma lesão no menisco.

Segundo o jogador, essa atitude do Vélez teria prejudicado uma provável transferência para River Plate, também da Argentina, em meados de 2024. No início de 2025, o clube fez jogo duro para liberar Valentín para o Cruzeiro, que desistiu da negociação. Ele também viveu uma transferência frustrada para o Udinese, da Itália.

“Inventaram uma lesão para mim, mas não sei o porquê e não sei com quais meios. Disseram que tive uma lesão no menisco, quando não foi o caso. Obviamente isso me afetou, porque era algo que eu também queria na época (ir para o River)”, declarou Valentín.

“Gostaria que o Vélez tivesse divulgado um comunicado dizendo ‘o jogador não tem nada’, algo que demonstrei, porque tenho disputado todos os jogos sem risco de lesão. Sinto que eles não cuidaram totalmente de mim”, afirmou o atleta.

Valentín Gómez treinou em parque público

Gómez foi especulado em diversas equipes durante a janela de transferências. Ele abriu negociações com o Cruzeiro e expressou a vontade de se transferir. Entretanto, o clube argentino fez jogo duro, mesmo tendo recebido proposta de 10 milhões dólares (quase R$ 60 milhões), e os brasileiros se retiraram das tratativas.

Pouco tempo depois, o bilionário norte-americano Foster Gillett adquiriu os direitos do defensor e o negociou com a Udinese. Na teoria, ele havia arcado com a multa rescisória. Contudo, o Vélez não recebeu a quantia e, consequentemente, não liberou Gómez para treinar nas dependências do time italiano.

Neste contexto, a solução encontrada pelo jovem atleta para manter a forma física foi realizar atividades por conta própria em um parque público de Udine. Sem o pagamento, o Vélez solicitou o retorno de Gómez ao clube.

