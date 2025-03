Anulação polêmica em Real x Atlético pode fazer Uefa revisar regra (Lenglet, do Atlético de Madrid, e Mbappé, do Real Madrid)

A disputa de pênaltis entre Real Madrid e Atlético de Madrid pelas oitavas da Liga dos Campeões gerou polêmica pela cobrança de Julian Alvarez anulada. Em nota, a UEFA confirmou os dois toques na bola no chute do jogador e abriu a possibilidade de revisar a regra.

“O Atlético de Madrid consultou a UEFA sobre o incidente que levou à anulação da cobrança de pênalti de Julián Álvarez no fim da partida de ontem (quarta-feira) da UEFA Champions League contra o Real Madrid. Embora mínimo, o jogador tocou na bola com o pé de apoio antes de finalizá-la, como mostrado no vídeo anexado. De acordo com a regra atual (Regras de Jogo, Lei 14.1), o VAR precisou alertar o árbitro, indicando que o gol deveria ser anulado”, publicou a UEFA em seu site.

A entidade também afirmou que discutirá a possibilidade de alterar a regra em vigor.

“A UEFA iniciará discussões com a FIFA e a IFAB para avaliar se a regra deve ser revista em casos onde o toque duplo é claramente involuntário”, completou.

Na cobrança de Julián Alvarez, o atacante escorregou com o pé de apoio e acabou resvalando na bola antes de chutar para o gol. A regra que proíbe o cobrador de tocar duas vezes na bola anulou a conversão do argentino.

O placar do jogo foi de 1 a 0 para o Atlético de Madrid, mas o agregado de 2 a 2 levou a partida à decisão de pênaltis. Nas cobranças, o Real Madrid levou a melhor e venceu por 4 a 2, avançando às quartas de final da Champions League.

