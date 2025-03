Chelsea x Copenhagen: onde assistir, horário e escalação pela Conference League (Elenco do Chelsea)

Chelsea e Copenhagen se enfrentam nesta quinta-feira (12/3), às 17h (de Brasília), em Stanford Bridge, em Londres, na Inglaterra, pelo jogo de volta das oitavas de final da Conference League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Chelsea venceu, fora de casa, o Copenhagen por 2 a 1 no primeiro confronto entre as equipes (6/3), no estádio Parken, na Dinamarca.

Com isso, no segundo embate, a equipe visitante precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputada por uma vaga nas quartas de final para as penalidades. Em caso de vitória por dois tentos ou mais, os dinamarqueses se classificam sem a necessidade do duelo nos pênaltis.

Chelsea x Copenhagen: onde assistir

A partida entre Chelsea e Copenhagen será transmitida pela CazéTV (canal no YouTube).

Chelsea x Copenhagen: escalações

Chelsea : Sanchez; Chalobah, Tosin, Badiashile, Gusto; James, Caicedo; Dewsbury-Hall, Palmer, George, Mheuka. Técnico : Enzo Maresca.

: Sanchez; Chalobah, Tosin, Badiashile, Gusto; James, Caicedo; Dewsbury-Hall, Palmer, George, Mheuka. : Enzo Maresca. Copenhagen: Ramaj; Diks, Pereira, Garananga, Meling; Mattsson, Clem, Froholdt, Achouri; Claesson, Chiakha. Técnico: Jacob Neestrup.

