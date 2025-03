Manchester United x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações pela Europa League (Jogadores do Manchester United celebram gol)

Manchester United e Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira (13/3), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, na Inglaterra, pela partida de volta das oitavas de final da Europa League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

A primeira partida entre as equipes, na última quinta-feira (6/3), na Espanha, terminou empata entre 1 a 1.

Com isso, os times chegam em igualdade no placar para o segundo confronto. Caso o embate termine sem um ganhador no tempo regulamentar e acréscimos, a vaga para as quartas de final será decidida nas penalidades.

Manchester United x Real Sociedad: onde assistir

A partida entre Manchester United e Real Sociedad será transmitida pela CazéTV (canal no YouTube).

Manchester United x Real Sociedad: escalações

Manchester United : Onana, de Ligt, Mazraoui e Yoro; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Zirkzee, Garnacho e Höjlund. Técnico : Rúben Amorim.

: Onana, de Ligt, Mazraoui e Yoro; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Zirkzee, Garnacho e Höjlund. : Rúben Amorim. Real Sociedad: Remiro, Elustondo, Aguerd, Zubeldía e Muñoz; Méndez, Turrientes, Sucic; Kubo, Ander Barrenetxea e Orri Óskarsson. Técnico: Imanol Alguacil.

