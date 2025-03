crédito: No Ataque Internacional

Vini Jr. é alvo de ofensas racistas antes de partida pela Champions League (Vini Jr, atacante do Real Madrid)

O atacante brasileiro Vini Jr., do Real Madrid, foi alvo de ofensas racistas nesta quarta-feira (12/3), em Madri, na Espanha, antes da partida de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Atlético de Madrid.

O time merengue enfrentou, como visitante, os colchoneros no Estádio Wanda Metropoliano.

Antes mesmo de a bola rolar, torcedores do clube mandante atacaram o camisa 7 da Seleção Brasileira com xingamentos em relação à raça dele.

“Ole, Ole, Ole, Vinicius é um chimpanzé”, cantaram.

Caso no Campeonato Espanhol

Não é a primeira vez que Vini Jr. é alvo de ofensas racistas por parte de fãs do Atlético de Madrid.

Em duelo entre as equipes no fim de setembro do ano passado, o atleta foi alvo de ataques semelhantes.

Após punições, o Atlético de Madrid identificou e expulsou alguns sócios envolvidos no caso.

