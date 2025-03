crédito: No Ataque Internacional

Filhas de Maradona reagem a foto impactante de astro morto mostrada em julgamento (Dalma Maradona, filha de Diego)

Os médicos que cuidaram de Diego Maradona nos últimos dias de vida estão em julgamento na Argentina por suspeita de negligência. Já no primeiro dia de audiência, um momento marcante repercutiu nas redes sociais: quando um procurador mostrou uma foto impactante do astro morto aos juízes e gerou reações das filhas do argentino.

Patricio Ferrari, procurador-geral adjunto de San Isidro, cidade argentina onde ocorre o julgamento, exibiu a foto durante um argumento e disse: ‘Foi assim que Maradona morreu’.

A imagem mostra o ex-jogador deitado em uma cama, já sem vida, com o tronco desproporcionalmente inchado. “Quem vier dizer a vocês, os juízes, que não percebeu o que acontecia com Diego, está mentindo nas suas caras”, disse o procurador.

A transmissão do julgamento captou a reação das filhas do craque argentino – Jana, Dalma e Giannina – que estavam sentadas ao lado da ex-mulher de Maradona Veronica Ojeda.

Reações das filhas de Maradona

Dalma coloca a mão sobre o rosto e chora assim que o procurador mostra a foto aos juízes. Ela estava de mãos dadas com a irmã, Giannina – ex-esposa e mãe do filho do ex-jogador argentino Kun Aguero.

Giannina também direciona a mão ao rosto, como quem chora. Depois, ela e Dalma se aproximam, se apoiando na difícil situação.

Ao lado delas, Jana demonstra menos reação. Com semblante fechado, assim como Veronica, ela assiste ao argumento de Patricio Ferrari.

“É eloquente o estado (de Maradona). Qualquer um que o veja assim, deitado na cama há vários dias, está mentindo se disser que não participou de um assassinato”, concluiu o procurador.

