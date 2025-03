crédito: No Ataque Internacional

Destaque da Champions, espanhol diz assistir aos jogos do Santos por Neymar (Neymar comemora gol pelo Santos)

Lamine Yamal voltou a brilhar nesta terça-feira e ajudou o Barcelona a eliminar o Benfica pelas oitavas de final da Champions League. O jovem de 17 anos, fã assumido de Neymar, revelou que acompanha o brasileiro, atualmente no Santos.

“Sim (sigo acompanhando o Neymar), no Santos. Às vezes, quando acordo, porque jogam tarde para nós (na Espanha) e, quando posso ver ao vivo, é melhor”, revelou Yamal à TNT Sports.

Lamine Yamal marcou um golaço e deu bela uma assistência a Raphinha no duelo desta terça, diante do Benfica. O espanhol voltou a comentar sua idolatria por Neymar e falou sobre como o craque brasileiro o inspira.

“Sim, desde pequeno me inspiro muito nele, quando jogava aqui no Barcelona quando estava em Paris, também. É um jogador que me encanta e, para mim, é um dos melhores jogadores da história”, disse Yamal.

“Sua forma de jogar e de desfrutar. Você olha para ele e ele transmite alegria. Você o vê e dá mais vontade de ver partidas dele. Eu acredito que isso é o que mais me inspira, porque jogo para que as pessoas disfrutem”, concluiu.

O Barcelona volta a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), quando encara o Atlético de Madrid em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, no Metropolitano. Pelas quartas de final da Champions League, os catalães encaram o vencedor do confronto entre Lille e Borussia Dortmund.

