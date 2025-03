crédito: No Ataque Internacional

PSG vence nos pênaltis, elimina Liverpool e vai às quartas da Champions (Donnarumma fez três defesas e decidiu o duelo entre PSG e Liverpool)

Nesta terça-feira, após vitória de 1 a 0 do Paris Saint-Germain no tempo normal, os franceses eliminaram o Liverpool nos pênaltis por 4 a 1, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Anfield. Dembélé fez o único gol da partida.

Com a classificação, o PSG enfrenta o vencedor de Aston Villa x Club Brugge nas quartas de final da Liga dos Campeões.

As duas equipes voltam a campo neste domingo. O Liverpool enfrenta o Newcastle às 13h30 (de Brasília), pela final da Copa da Liga Inglesa, no Wembley Stadium. Por sua vez, o PSG recebe o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, às 16h45.

O jogo

Apesar de ter dominado a primeira etapa, o Liverpool saiu atrás no placar. Aos 12 minutos, Dembélé foi às redes após falha defensiva de Konaté. O restante do primeiro tempo foi marcado por grande atuação de Donnarumma, goleiro da equipe parisiense.

No segundo tempo, o Liverpool continuou pressionando. Aos oito minutos, Szoboszlai até marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 12, o goleiro do PSG salvou uma chance de Salah. Quansah ainda acertou o poste aos 34.

Já na prorrogação, o PSG foi melhor na primeira etapa. Aos dois minutos, Beraldo quase ampliou de cabeça. Na pressão parisiense, Doue acertou a trave aos quatro. No segundo tempo, a equipe da França continuou melhor, mas não conseguiu o gol da classificação, parando em boa atuação de Alisson.

Nos pênaltis, o PSG levou a melhor, por 4 a 1. Os parisienses converteram todas as cobranças, com Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembélé e Doue. No Liverpool, Salah marcou, mas Darwin Núñez e Jones perderam.

A notícia PSG vence nos pênaltis, elimina Liverpool e vai às quartas da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press