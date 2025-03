Alisson estreia na Europa contra time de outro ex-Atlético (Alisson Santana, ex-Atlético, durante estreia pelo Shakhtar Donetsk)

A tarde desta terça-feira (11/3) foi especial para o jovem Alisson Santana, ex-atacante do Atlético. Aos 19 anos, o jovem fez estreia na Europa em duelo contra um time representando por outro ex-jogador do Galo: o meia-atacante Bruninho, de 24 anos.

O empate entre Karpaty Lviv e Shakhtar Donetsk, por 0 a 0, foi disputado pela 21ª rodada do Campeonato Ucraniano. Bruninho foi titular da equipe mandante no Estádio da Ucrânia, em Lviv, enquanto Alisson foi acionado pelo Shakhtar aos 20 minutos do segundo tempo, na vaga do atacante Maryan Shved.

Depois do confronto, Alisson usou o Instagram para comemorar a oportunidade. “Day of a new beginning (dia de um novo começo, em português)! Muito feliz por estrear e dar meus primeiros toques na bola com a camisa do Shakhtar! Vamos por mais!”, publicou.

O Shakhtar Donetsk é o terceiro colocado do Ucraniano, com 41 pontos – 10 a menos que o líder Dínamo de Kiev. Já o Karpaty Lviv, de Bruninho, ocupa a sétima posição na tabela de classificação, com 29 pontos.

Bruninho e Alisson: dupla ex-Atlético na Ucrânia

Bruninho tem contrato com o Atlético até o final de 2026 e foi emprestado ao Karpaty Lviv com opção de compra até o fim de junho de 2025. O meia-atacante soma quatro gols em 16 jogos pelo clube ucraniano e tem se destacado no país.

Já Alisson teve venda concretizada pelo Atlético ao Shakhtar Donetsk nessa segunda-feira (10/3). O atacante busca afirmação no exterior depois de conquistar o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira da categoria.

A notícia Alisson estreia na Europa contra time de outro ex-Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas