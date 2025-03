crédito: No Ataque Internacional

Ex-camisa 10 do Cruzeiro ganhará jogo de despedida: ‘Sonho realizado’ (Walter Montillo)

Mesmo aposentado há mais de quatro anos, Walter Montillo ainda não havia ganhado um jogo de despedida. A espera, porém, está perto de acabar. O ex-meia do Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (11/3) que terá uma partida festiva na Universidad de Chile.

“O sonho se tornou realidade. Atent@s, azuis!!!”, escreveu Montillo em publicação nos seus perfis oficiais. Apesar de ser argentino, o ex-camisa 10 teve como principais clubes da carreira o Cruzeiro e a La U.

“A espera terminou… Montil10, a despedida”, diz a imagem promocional do jogo de despedida. Ele não revelou qual será a data da festa.

Montillo não atua desde fevereiro de 2021, quando pendurou as chuteiras oficialmente. Ele se aposentou na Universidad de Chile.

Além da equipe chilena e da Raposa, o ex-meia jogou Santos e Botafogo; San Lorenzo e Tigre, da Argentina; Shandong Luneng, da China; e Monarcas Morelia, do México.

Passagem de Montillo pelo Cruzeiro

A passagem de Montillo pelo Cruzeiro durou de 2010 a 2012. Ele participou de 122 jogos nesse período e contribuiu com 36 gols e 36 assistências.

O ex-meia venceu o Campeonato Mineiro de 2011 e foi vice-campeão brasileiro em 2010. Ele ainda ganhou duas Bolas de Prata (2010 e 2011), da revista Placar; um prêmio Craque do Brasileirão de melhor meia, da CBF (2010); e uma seleção para o time ideal da América do Sul, do jornal El País (2012).

