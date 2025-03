Filho de brasileiro multicampeão da Champions é convocado para seleção de base (Enzo Alves, filho de Marcelo)

O atacante de 15 anos Enzo Alves, filho mais velho do ex-lateral Marcelo, foi convocado para seleção de sub-17 da Espanha.

O jogador, mesmo dois anos mais jovem que idade estipulada para categoria, foi chamado para representar o país europeu na Eurocopa sub-17, que será disputada entre 19 de maio até 1° de junho.

O futebolista tem cidadania brasileira e espanhola. Ele optou por atuar pela “La Roja” e, já há alguns anos, tem se destacado.

Enzo ainda pode optar por representar a Seleção Brasileira no futuro. O pai do atleta atuou com a “amarelinha” em duas Copas do Mundo (2014 e 2018).

O atacante hispano-brasileiro atua nas categorias de base do Real Madrid desde os oito anos e veste a camisa 9.

Aposentadoria de Marcelo

Marcelo, ex-jogador brasileiro revelado no Fluminense, anunciou em fevereiro deste ano que se decidiu se aposentar da carreira como atleta.

Pai de Enzo, O ex-camisa 12 é uma das lendas do Real Madrid. O brasileiro foi capitão do time merengue e multicampeão pelo clube.

Foram 546 jogos com a camisa da equipe espanhola, com 38 gols marcados e 108 assistências distribuídas.

A notícia Filho de brasileiro multicampeão da Champions é convocado para seleção de base foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque