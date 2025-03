crédito: No Ataque Internacional

Astro do Barcelona sobre rumores de que teria sido traído por ex-esposa: ‘Dano é irreparável’ (Jogador tem mais de 400 partidas pelo clube)

O goleiro alemão Ter Stegen, do Barcelona, se pronunciou sobre rumores de que ex-exposa teria o traído.

O arqueiro de 32 anos havia divulgado na última semana que se separou da ex-companheira Daniela Jehle.

Após a revelação do atleta, alguns veículos de imprensa especularam que uma suposta traição por parte da mulher seria a causa do fim do relacionamento.

Porém, o goleiro afirmou que não houve infidelidade e desabafou sobre as notícias publicadas, com ênfase nas feitas pela Catalunya Ràdio e Grupo 3Cat.

“Estou chocado e decepcionado com a falta de e falta de liderança no controle da Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat, que espalharam notícias falsas e violaram direitos pessoais”, escreveu.

“Não houve traição por parte da Daniela. Não uma terceira pessoa envolvida. Isso é um fato”, adicionou.

“Assim como comunicamos, Daniela e eu decidimos nos separar em boas circunstâncias, mantendo uma comunicação baseada na confiança. É completamente inaceitável que um jornal que influencia pessoas espalhe isso, falsamente acusando Daniela e atacando ela pessoalmente. O dano é irreparável”, finalizou.

Ter Stegen no Barcelona

Ter Stegen está no Barcelona desde a temporada 2014/2015 e é o jogador da equipe há mais tempo no elenco.

O atleta alemão tem 420 partidas com a camisa do time catalão e tem 175 jogos sem sofrer pelo time.

O goleiro sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito em setembro de 2024 e está sem atuar desde então.

A notícia Astro do Barcelona sobre rumores de que teria sido traído por ex-esposa: ‘Dano é irreparável’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque