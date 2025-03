crédito: No Ataque Internacional

Filho de campeão do mundo estreia como profissional aos 17 anos (Jogador é filho de Gianluigi Buffon )

O atacante Louis Buffon, filho do ex-goleiro campeão mundial Gianluigi Buffon, estreou como profissional nesse domingo (9/3).

O jogador de 17 anos do Pisa Primavera (ITA) atuou na derrota da equipe para o Spezia, fora de casa, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Italiano.

O filho do campeão do mundo italiano entrou na partida aos 39 minutos da segunda etapa e teve apenas 12 minutos em campo.

O Pisa é o vice-líder da competição, com 57 pontos e busca o acesso para Primeira Divisão do futebol do país.

Convocação para seleção de base

Antes da estreia no profissional, Louis já havia sido convocado por seleção de base.

Ele, assim como o pai, nasceu na Itália. Porém, como a mãe do esportista é da Tchéquia, o jogador tem dupla cidadania.

Com isso, Louis aceitou o chamado da seleção sub-18 do país para representa-los em partidas contra Inglaterra, Portugal e França.

O atacante também pode atuar pela equipe nacional italiana caso seja convocado pela Azurra.

