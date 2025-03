crédito: No Ataque Internacional

Liverpool fecha com novo fornecedor e troca Nike por concorrente (Mohamed Salah, atacante do Liverpool)

O Liverpool anunciou, nesta segunda-feira (10/3), que firmou uma nova parceria com a Adidas. A empresa vai substituir a Nike e será a fornecedora de materiais esportivos do clube inglês a partir do dia 1º de agosto de 2025.

A marca fornecerá kits de jogo, de treinamento e roupas culturais para todos os times masculinos, femininos e das categorias de base. Até o final da atual temporada, os Reds seguem com a Nike.

Esta será a terceira vez que o Liverpool vestirá uniformes produzidos pela Adidas. A primeira foi de 1985 a 1996, enquanto a segunda foi de 2006 a 2012. Durante esse período, os Reds conquistaram uma série de troféus, incluindo três títulos nacionais de primeira divisão e três da FA Cup.

“Todos no clube estão incrivelmente animados em receber a Adidas de volta à família Liverpool. Tivemos um sucesso fantástico juntos no passado e criamos alguns dos kits mais icônicos do Liverpool de todos os tempos”, disse Billy Hogan, diretor executivo clube.

“Adidas e Liverpool compartilham uma ambição de sucesso e não poderíamos estar mais animados em fazer parceria novamente, pois estamos ansiosos para criar kits mais incríveis para ajudar a impulsionar o desempenho em campo. Gostaríamos de agradecer à Nike pelo apoio nos últimos cinco anos e desejar-lhes tudo de bom para o futuro”, completou.

Bjørn Gulden, diretor executivo da Adidas, acrescentou: “Estamos extremamente animados que a adidas e o Liverpool Football Club estejam se unindo mais uma vez. O clube é um dos maiores e mais icônicos nomes do futebol mundial com uma enorme base de fãs”.

“As camisas usadas durante as parcerias anteriores são algumas das melhores já criadas. Estamos honrados em mais uma vez fornecer aos jogadores tecnologia de ponta para atuar no mais alto nível e estamos ansiosos para criar mais clássicos para os fãs”, finalizou.

Detalhes dos novos uniformes do Liverpool serão revelados em breve e estarão disponíveis para compra a partir de 1º de agosto de 2025.

