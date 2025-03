Palmeiras e CBF contestam punições da Conmebol ao Cerro por crime de racismo (Jogadores do Palmeiras foram vítimas de racismo por torcedores paraguaios durante partida contra o Cerro Porteño)

O Palmeiras e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não ficaram nem um pouco satisfeitos com as punições que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) aplicou ao Cerro Porteño por crime de racismo contra Luigui e Figueiredo. Os atletas da base do clube paulista foram vítimas de torcedores paraguaios na vitória por 3 a 0, nessa quinta-feira (6/3), pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores Sub-20.

Em nota compartilhada neste domingo (9/3), o Palmeiras disse discordar veementemente das ‘brandas’ sanções impostas ao Cerro Porteño. Segundo o alviverde, “com exceção da medida educativa adotada (campanha antirracista nas redes sociais do clube infrator), tratam-se de penas inócuas diante da gravidade dos fatos ocorridos e, portanto, insuficientes para combater os reiterados casos de discriminação racial no futebol sul-americano”.

O clube deixou claro que tomará outras medidas para que casos de racismo não sejam tolerados no futebol sul-americano: “O Palmeiras reitera que acionará as entidades máximas do futebol mundial e levará o episódio às últimas instâncias”.

Pouco tempo depois, com o mesmo ponto de vista, a CBF ‘compartilhou a indignação com a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol em razão da sua completa inefetividade’, e justificou: “A decisão não combate com o rigor necessário a discriminação racial ocorrida, mas, lamentavelmente, incentiva a prática de novos atos criminosos ante a ineficácia das penalidades aplicadas – sobretudo a um clube reincidente -, porque só atinge a equipe sub-20 do Clube denunciado que está muito provavelmente apenas a um jogo de encerrar sua participação na competição, tornando a já insignificante penalidade, sem serventia”.

A entidade que rege o futebol brasileiro ‘adotará todas as medidas cabíveis face ao descumprimento do Protocolo Global Antirracismo da FIFA’.

Protocolo Global Antirracismo da Fifa

Conforme publicado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) em maio de 2024, as 211 federações filiadas devem incluir nos próprios códigos disciplinares artigos que determinem o racismo como crime a fim de impor sanções rigorosas aos atos racistas. Uma das sanções consiste na derrota automática.

Ainda, diz que partidas serão interrompidas e suspensas temporariamente ou definitivamente em casos de racismo. Para que isso aconteça, os jogadores devem avisar os árbitros usando um gesto sugerido pela entidade – braços cruzados na altura dos punhos. O árbitro, então, deve repetir o gesto para informar o público que iniciará procedimento que conta com três passos – também obrigatório para as 211 federações

Primeiramente, o juiz da partida deve exigir o fim da atitude racista a partir de anúncio no sistema multimídia do estado. Se não resolver, deve suspender o confronto temporariamente. A última medida, em caso de persistência do problema, é indicar o fim da partida com derrota automática para o time conectado aos atos racistas.

As punições aplicadas pela Conmebol

A comissão disciplinar da Conmebol determinou, neste domingo, que o Cerro Porteño terá que disputar as próximas partidas da edição de 2025 da Libertadores Sub-20 com os portões fechados. Também aplicou uma multa no valor de US$ 50 mil (R$ 288,4 mil).

Além disse, o clube paraguaio deverá publicar nas redes sociais uma campanha de conscientização contra o racismo. Todos os jogadores da equipe sub-20 devem participar do conteúdo, que precisa ser previamente aprovado pela entidade.

Nota na íntegra do Palmeiras

“A Sociedade Esportiva Palmeiras discorda com veemência das punições extremamente brandas aplicadas pela CONMEBOL ao Cerro Porteño-PAR em razão dos ataques racistas sofridos por nossos atletas em jogo disputado pela Libertadores Sub-20, na quinta-feira (6), em Assunção, no Paraguai.

Com exceção da medida educativa adotada (campanha antirracista nas redes sociais do clube infrator), tratam-se de penas inócuas diante da gravidade dos fatos ocorridos e, portanto, insuficientes para combater os reiterados casos de discriminação racial no futebol sul-americano.

As sanções ao Cerro Porteño, em vez de servirem ao propósito de coibir um problema seríssimo, na prática demonstram a conivência das entidades com um crime que vem se repetindo incessantemente, bem como a falência de um sistema penal incapaz de punir com o rigor necessário os crimes de racismo cometidos dentro de campo e nas arquibancadas.

O Palmeiras reitera que acionará as entidades máximas do futebol mundial e levará o episódio às últimas instâncias para que o futebol sul-americano possa, enfim, tornar-se um ambiente de tolerância zero ao racismo. As lágrimas do atacante Luighi não serão em vão”.

Nota na íntegra da CBF

“A Confederação Brasileira de Futebol, embora ainda não tenha sido notificada sobre a denúncia que ofereceu em face do Club Cerro Porteño (Paraguai), em razão dos crimes cometidos pelos seus torcedores contra os atletas Luighi e Figueiredo da Sociedade Esportiva Palmeiras, vem registrar sua inteira indignação com a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol em razão da sua completa inefetividade.

A decisão não combate com o rigor necessário a discriminação racial ocorrida, mas, lamentavelmente, incentiva a prática de novos atos criminosos ante a ineficácia das penalidades aplicadas – sobretudo a um clube reincidente -, porque só atinge a equipe sub-20 do Clube denunciado que está muito provavelmente apenas a um jogo de encerrar sua participação na competição, tornando a já insignificante penalidade, sem serventia.

O racismo no esporte, além de ser uma afronta à dignidade humana, compromete os valores de respeito, inclusão e igualdade que devem nortear as competições esportivas.

A CBF tem reforçado continuamente sua política de tolerância zero contra atos discriminatórios e adotará todas as medidas cabíveis face ao descumprimento do Protocolo Global Antirracismo da FIFA pela Conmebol, cuja aplicação é obrigatória conforme a Circular nº 1884, enviada em 16 de maio de 2024, para todas as 211 (duzentas e onze) associações membros da FIFA. Rio de Janeiro, 09 de março de 2025″.

Palmeiras na Libertadores Sub-20

O próximo jogo do Palmeiras na Libertadores Sub-20 é neste domingo (9/3), às 19h. Pela terceira rodada, o clube paulista enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Gunther Vogel, em San Lorenzo, no Paraguai.

Os comandados por Lucas Andrade lideram o Grupo C, com seis pontos – duas vitórias em duas partidas.

