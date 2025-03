Em qual canal vai passar Manchester United x Arsenal pela Premier League hoje (9/3)? (Manchester United e Arsenal se enfrentam neste domingo (9/3))

Neste domingo (9/3), Manchester United e Arsenal se enfrentam, às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, no clássico inglês da 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Com 33 pontos em 27 jogos, o Manchester United começou a rodada em 14º lugar e precisa de uma sequência de vitórias para sonhar com uma reação. Já o Arsenal, com 54 pontos, almeja retomar o caminho das vitórias para seguir perseguindo o Liverpool em busca do título.

Manchester United x Arsenal: onde assistir

O jogo entre Manchester United e Arsenal pelo Campeonato Inglês terá transmissão do Disney+.

Manchester United x Arsenal: prováveis escalações

Manchester United : Onana; Yoro, Maguirre, de Ligt e Dalot; Ugarte, Bruno Fernandes, Mazraoui e Zirkzee; Garnacho e Hojlund. Técnico : Ruben Amorim.

: Onana; Yoro, Maguirre, de Ligt e Dalot; Ugarte, Bruno Fernandes, Mazraoui e Zirkzee; Garnacho e Hojlund. : Ruben Amorim. Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Partey e Rice; Nwaneri, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

A notícia Em qual canal vai passar Manchester United x Arsenal pela Premier League hoje (9/3)? foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press