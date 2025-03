Ex-alvo do Cruzeiro, Valentín Gómez faz dura crítica ao Vélez: ‘Me deixaram chorando’ (O Cruzeiro tentou a contratação de Gómez na última janela de transferências, mas se retirou da negociação devido ao jogo duro dos argentinos )

Antigo desejo do Cruzeiro, Valentín Gómez voltou a vestir a camisa do Vélez após negociação frustrante com a Udinese, da Itália. Titular na vitória por 1 a 0 sobre o San Martín, nessa sexta-feira (7/3), pela nona rodada do Campeonato Argentino, o zagueiro deu forte declaração e estendeu críticas à diretoria do atual clube. Também não deixou barato para o empresário que não cumpriu o prometido.

“Sinceramente, não acho que estava 100% pronto para jogar. O Marcelo (técnico interino) me perguntou durante a semana se eu estava pronto, eu disse que ia tentar ao máximo que pudesse. É verdade o que foi dito, que eu estava treinando em uma praça, mas isso também é culpa da diretoria do Vélez, embora Foster (Gillett, empresário que adquiriu os direitos econômicos do jogador) seja o primeiro responsável, obviamente. Não custava nada me mandarem autorização para treinar no contraturno. Me fizeram chorar por 10 dias em uma sala sem poder treinar. Então eu fiquei um pouco irritado” Valentín Gómez, zagueiro do Vélez

Em seguida, o defensor de 21 anos condenou a estrutura do clube: “Mostramos a cara e somos os responsáveis ??pelo mau momento que estamos vivendo, mas as condições em que treinamos não são as ideais. O campo não está nas melhores condições, o vestiário tem que ser modelado”.

Por fim, exigiu responsabilidade dos mandatários: “Muitas coisas precisam ser feitas para o Vélez continuar sendo um grande clube. Para se ter uma ideia, tiveram que comprar ventiladores para que possamos tirar uma boa soneca e descansar enquanto nos concentramos. O ginásio que temos não é adequado para uma equipa de topo. Embora sejamos responsáveis ??e mostremos a cara, seria bom que eles também mostrassem parte da sua responsabilidade”.

Valentín Gómez treinou em parque público

Gómez foi especulado em diversas equipes durante a janela de transferências. Ele abriu negociações com o Cruzeiro e expressou a vontade de se transferir. Entretanto, o clube argentino fez jogo duro, mesmo tendo recebido proposta de 10 milhões dólares, e os brasileiros se retiraram das tratativas.

Pouco tempo depois, o bilionário norte-americano Foster Gillett adquiriu os direitos do defensor e o negociou com a Udinese. Na teoria, ele havia arcado com a multa rescisória. Contudo, o Vélez não recebeu a quantia e, consequentemente, não liberou Gómez para treinar nas dependências do time italiano.

Neste contexto, a solução encontrada pelo jovem atleta para manter a forma física foi realizar atividades por conta própria em um parque público de Udine. Sem o pagamento, o Vélez solicitou o retorno de Gómez ao clube.

Má fase do Vélez

O Vélez vive momento ruim no Campeonato Argentino. Ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos (uma vitória, dois empates e seis derrotas).

Na Copa Argentina, derrotou o Ferrocarril Midland por 1 a 0, em 26 de fevereiro, e avançou à decisão, que é, justamente, o próximo jogo do clube. Gómez e cia brigam pelo título contra o Central Córdoba, em 12 de março (quarta-feira). O local e o horário ainda não foram confirmados.

