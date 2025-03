crédito: No Ataque Internacional

Jogo do Barcelona é adiado por morte de médico do clube (Torcedora do Barcelona com bandeira)

O jogo entre Barcelona e Osasuna, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, não ocorrerá mais neste sábado (8/3). A partida foi suspensa em razão da morte de um dos médicos do clube catalão, Carlos Miñarro García, poucas horas antes de a bola rolar.

A decisão de suspender o duelo foi publicada pelo próprio Barça nas redes sociais. O clube prestou condolências aos familiares do ex-funcionário e informou que uma nova data será definida para o embate. A causa da morte não foi divulgada até a atualização mais recente desta reportagem.

Carlos García, de 40 anos, trabalhava com a equipe principal do Barcelona. Os dois times, inclusive, já haviam chegado ao Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, quando o jogo foi adiado. O confronto estava marcado para as 17h (de Brasília).

Alguns torcedores também já estavam presentes no local da partida quando avistaram a mensagem no telão de que o compromisso seria suspenso. Eles, então, deixaram o estádio.

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol de forma isolada, com 57 pontos. Os dois concorrentes pelo título, no entanto, entrarão em campo neste domingo e podem se aproximar ou até mesmo assumir provisoriamente a ponta da tabela.

O Atlético de Madrid, que tem 56 pontos, enfrenta o Getafe. Já o Real Madrid, com 54, recebe o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu.

Resultados de La Liga neste sábado

Celta de Vigo 2 x 1 Leganés

Alavés 1 x 0 Villarreal

Valencia 2 x 1 Valladolid

