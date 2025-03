Em briga direta no G4, Nottingham Forest vence o City pela Premier League (Hudson-Odoi foi o autor do gol da vitória do Nottingham Forest)

Neste sábado (8/3), o Manchester City perdeu para o Nottingham Forest por 1 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no City Ground. O único gol da partida foi marcado por Hudson-Odoi já no fim do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe comandada por Pep Guardiola segue na quarta posição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 47 pontos. Já o Nottingham Forest está uma posição acima, com 51.

Gol do jogo

O gol dos mandantes saiu aos 38 minutos da segunda etapa. Hudson-Odoi arrancou pela direita, entrou na área e mandou uma bomba no canto esquerdo do goleiro Ederson.

Próximos compromissos

O Manchester City volta a campo no próximo sábado (15/3), contra o Brighton, às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia e horário, o Nottingham Forest enfrenta o Ipswich Town, no Portman Road.

Ambos os duelos serão disputados pela próxima rodada do Campeonato Inglês.

A notícia Em briga direta no G4, Nottingham Forest vence o City pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press