Jogador terá que pagar valor milionário a ex-clube após ser demitido por sobrepeso (Jogador foi demitido pelo Sevilla em 2021)

O zagueiro marfinense Joris Gnagnon, de 28 anos, foi condenado a pagar valor milionário a ex-clube, que o demitiu por sobrepeso.

O jogador foi comprado pelo Sevilla, da Espanha, em 2018 por 13,5 milhões de euros.

Na primeira temporada pelo clube, jogou 16 partidas. Posteriormente, foi emprestado ao Rennes, da França, por uma temporada.

Após retornar ao time espanhol, em 2021, ele estava com 105 quilos, peso acima do considerado ideal para o perfil do atleta, e foi diagnosticado com obesidade.

O zagueiro não conseguiu alcançar as metas físicas estabelecidas pelo Sevilla e foi demitido pelo clube.

Segundo o site Mucho Deporte, nesta semana, o futebolista foi sentenciado a indenizar o Sevilla em 1,05 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual).

Carreira

Joris Gnagnon surgiu nas categorias de base do Rennes e foi promovido a equipe principal do clube na temporada 2015/2016.

Ele atuou no time por mais duas temporadas antes de assinar com o Sevilla.

