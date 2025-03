crédito: No Ataque Internacional

Jogador é preso por engano após ser confundido com irmão (Jogador foi confundido com irmão )

O atacante Abdoulaye Keita, de 22 anos, foi preso na cidade de Illescas, na Espanha, por causa de erro em denúncia sobre briga que ocorreu em 2022.

Um irmão e outros parentes do atleta do Getafe Bse envolveram em uma confusão há cerca de três anos e foram denunciados para polícia.

Porém, a pessoa que fez a queixa teria confundido Abdoulaye, que não teve envolvimento com o caso, com o irmão quando procurou as autoridades.

O atleta foi liberado após esclarecer a situação e procurou advogados para tratar sobre a prisão indevida.

Carreira

Jogador atua no time B do Getafe desde a temporada 2022/2023. Nesta temporada, o atacante disputou três partidas pela equipe principal do clube espanhol.

