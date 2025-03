Definidos os possíveis rivais de Atlético e Cruzeiro na Sul-Americana (Troféu da Copa Sul-Americana)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (7/3) quais times estarão em cada pote do sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. Com isso, Atlético e Cruzeiro – que serão cabeças-de-chave – já sabem os possíveis adversários nesta etapa da competição.

Como estarão juntos no pote 1, Galo e Raposa não podem se enfrentar na fase de grupos. Além da dupla mineira, encabeçarão grupos os seguintes times: Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL.

Outros brasileiros na disputa, o Vasco está no pote 2, enquanto o Vitória aparece no 4. Caso sejam eliminados na terceira fase prévia aos grupos da Copa Libertadores, Bahia e Corinthians cairiam também no pote 4 do sorteio da Sul-Americana.

A distribuição de clubes por pote se dá de acordo com o ranking da Conmebol. Os oito melhores colocados entram no pote 1, os oito subsequentes no 2 e assim sucessivamente. A exceção são os quatro times eliminados da Libertadores, que entram automaticamente no 4.

Potes do sorteio da Sul-Americana

Pote 1: Atlético, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL;

: Guaraní-PAR, Palestino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG; Pote 3 : Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU;

: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU; Pote 4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI ou Alianza Lima-PER, Boston River-URU ou Bahia, Melgar-PER ou Cerro Porteño-PAR e Barcelona de Guayaquil-EQU ou Corinthians.

Possíveis rivais de Atlético e Cruzeiro

Cada grupo da Copa Sul-Americana terá um time de cada pote. Há apenas um impeditivo: times do mesmo país não podem estar na mesma chave. Portanto, Atlético e Cruzeiro não podem encarar, por exemplo, Vasco e Vitória nesta etapa do torneio.

Uma equipe sorteada para um grupo que já contenha um “conterrâneo” irá automaticamente para a chave subsequente.

Portanto, tanto Atlético, quanto Cruzeiro enfrentarão um adversário do pote 2, um do pote 3 e um do pote 4, excluindo-se os brasileiros.

Possíveis rivais do Atlético

Guaraní-PAR, Palestino-CHI, Caracas-VEN, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG; Um time do pote 3, entre: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU;

Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU; Um time do pote 4, entre: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI ou Alianza Lima-PER, Boston River-URU, Melgar-PER ou Cerro Porteño-PAR e Barcelona de Guayaquil-EQU.

Possíveis rivais do Cruzeiro

Guaraní-PAR, Palestino-CHI, Caracas-VEN, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG; Um time do pote 3, entre: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU;

Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU; Um time do pote 4, entre: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI ou Alianza Lima-PER, Boston River-URU, Melgar-PER ou Cerro Porteño-PAR e Barcelona de Guayaquil-EQU.

Quando será o sorteio?

O sorteio dos grupos da Sul-Americana será em 17 de março (segunda-feira), na sede da Conmebol em Luque, Região Metropolitana de Assunção, a capital do Paraguai.

