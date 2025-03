crédito: No Ataque Internacional

Após meses, Ronaldo Fenômeno volta a visitar o Valladolid e fala sobre possível venda (Ronaldo Fenômeno comprou o Valladolid em 2018)

O ex-atacante brasileiro Ronaldo Fenômeno voltou a visitar o Real Valladolid após três meses sem ir nas dependências do clube espanhol e falou sobre possível venda.

O ex-camisa 9 é sócio majoritário do Valladolid e, nesta semana, conversou com jogadores da equipe, que vive momento complicado em La Liga (Campeonato Espanhol) e luta contra o rebaixamento.

O time é o lanterna (20º colocado) da competição e enfrenta o Valencia neste sábado (8/3), às 14h30 (de Brasília), fora de casa.

O ex-dono da SAF do Cruzeiro está no comando do clube da Espanha desde 2018 e tem sido alvo de críticas por parte dos torcedores nos últimos anos.

“Recebemos algumas ofertas que não correspondem ao que o clube vale. Há rumores de novo, mas estamos trabalhando cada dia para fazer o clube cada vez melhor e para quando o próximo dono assumir, encontre um clube em boas condições”, disse.

“Não sei quando vai ser isso. Agora mesmo existem conversas, estamos falando com algumas pessoas, mas não existem ofertas”, adicionou.

Candidatura à presidência da CBF

O ex-jogador da Seleção se dedica a outros projetos e se movimenta para se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

