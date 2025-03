Mbappé teve que pagar conta de Neymar em boate, diz jornal (Neymar e Mbappé, ex-companheiros de PSG)

O jornal francês L’Equipe revelou que o brasileiro Neymar gastou alto valor em boate na França. Kylian Mbappé, ex-companheiro de equipe do jogador no PSG, teve que pagar a conta.

A época em que o caso aconteceu não foi divulgada. No entanto, segundo o veículo de mídia, ambos estavam na boate L’Arc, na França, e o ex-camisa 10 do time parisiense comprou bebidas durante toda a noite para um grupo de amigos.

Mesmo com avisos dos funcionários do local para que o jogador brasileiro quitasse a dívida, o atleta deixou o estabelecimento sem pagar.

Com isso, Mbappé, que ainda estava na boate, precisou arcar com as despesas do companheiro de time.

Ainda de acordo com o L’Equipe, o preço apenas para reservar uma mesa no L’Arc gira entre 5 a 20 mil euros (R$ 31 mil a R$ 124,4 mil).

A dupla atuou no PSG entre as temporadas 2017/2018 até 2022/2023, quando Neymar foi vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 90 milhões de euros (cerca de R$ 483,5 milhões na cotação da época).

Neymar volta à Seleção Brasileira

Neymar está de volta à Seleção Brasileira. Na convocação desta quinta-feira (6/3), o técnico Dorival Júnior confirmou o retorno do craque do Santos em uma lista de 23 jogadores para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As partidas serão em 20 e 25 de março, respectivamente.

A volta do camisa 10 era aguardada desde que se recuperou de uma grave lesão. Neymar sofreu rompimentos no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho esquerdo no jogo contra o Uruguai, em 17 de outubro de 2023.

Na ocasião, a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 0, no estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia, pela quarta rodada das Eliminatórias. Desde então, recuperou-se após cirurgia e deixou o Al-Hilal após uma passagem apagada pelo futebol da Arábia Saudita. De volta ao Santos, tem brilhado no Campeonato Paulista.

A notícia Mbappé teve que pagar conta de Neymar em boate, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque