Manchester United empata com Real Sociedad na Liga Europa (Manchester United e Real Sociedad vão decidir no Old Trafford)

Nesta quinta-feira (6/3), o Manchester United empatou contra a Real Sociedad no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. No Estádio Anoeta, a equipe de Rúben Amorim ficou no 1 a 1, com Zirkzee marcando para o clube inglês.

A segunda partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Old Trafford.

O Manchester United volta a jogar, neste domingo (9/3), contra o Arsenal pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, às 13h30. No mesmo dia, a Real Sociedad recebe o Sevilla, às 17h, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo

Em um primeiro tempo sem muita criatividade, a Real Sociedad pressionou o Manchester United desde o início da partida. No entanto, a equipe espanhola não conseguiu transformar esse domínio em finalizações, mesmo jogando em casa.

Já o clube inglês criou a melhor oportunidade da primeira etapa aos 39 minutos, exigindo tanto do goleiro quanto dos zagueiros adversários.

No segundo tempo, o Manchester United voltou mais atento e presente no ataque, enquanto a Real Sociedad não conseguiu impor a mesma pressão da primeira etapa. Assim, no contra-ataque, Zirkzee abriu o placar aos 12 minutos.

A reação dos espanhóis aconteceu com 25 minutos, com Oyarzabal convertendo o pênalti e igualando a partida. Após o gol de empate, os donos da casa voltaram a dominar o adversário, mas sem conseguir a vantagem para o jogo de volta.

A notícia Manchester United empata com Real Sociedad na Liga Europa foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press