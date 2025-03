crédito: No Ataque Internacional

Romário monta Seleção ‘ideal’ e descarta jogadores da atual geração: ‘Não tem comparação’ (Ex-jogador, Romário hoje é senador da República)

O tetracampeão mundial Romário comparou elenco atual da Seleção com equipes anteriores do Brasil que atuou quando era jogador.

O ex-camisa 11 acredita que os atletas em atividade que representam o país não têm a mesma qualidade que nomes que passaram pela equipe anteriormente.

Em um dinâmica de “fora, reserva ou titular”, o ex-craque não colocou nenhum dos atuais jogadores da Seleção em um time “ideal”.

Ao falar sobre goleiros, ele destacou que deixaria de fora Alisson, Ederson e Weverton.

“Cara, se a gente for botar Taraffel, Dida e Marcos, esses três ficariam de fora”, disse em entrevista ao GE.

Nas laterais, o ex-jogador seguiu na mesma linha de pensamento, defendeu que Danilo, Guilherme Arana e Alex Telles não teriam espaço na equipe em outros momentos.

“Comparação meio estranha. Roberto Carlos, Marcelo e Cafú, deixaria os três de fora também”, afirmou.

Romário teve a mesma opinião em relação aos zagueiros. Disse que Gabriel Magalhães, Marquinhos e Éder Militão ficariam fora.

“(Tínhamos) Aldair, Márcio Santos, Ricardo Rocha. Fora os três”, falou.

O ex-atleta manteve a mesma visão sobre os meio-campistas. Afirmou que Gerson, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães não jogariam.

“O Ronaldinho era meia. O Rivaldo era meia. Zinho era meia. Também não estariam na minha seleção”

O ex-camisa 11 defendeu também que os atacantes Raphinha, Vini Jr e Luiz Henrique não teriam espaço na Seleção em outros períodos.

“Romário, Ronaldo e Bebeto. Não tem nem comparação. Estão fora”,

Dorival convoca Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior divulgou, nesta quinta-feira (6/3), lista com os 23 jogadores convocados para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As partidas serão em 20 e 25 de março, respectivamente.

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais-direitos

Wesley (Flamengo)

Vanderson (Monaco)

Lateral-esquerdo

Guilherme Arana (Atlético)

Zagueiros

Danilo (Flamengo)

Gabiel Magalhães (Arsenal)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

Atacantes

Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

