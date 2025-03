Clube europeu lança camisa em homenagem a ex-astro brasileiro (Clube alemão lançou camisa para homenagear o ex-jogador brasileiro )

O Werder Bremen divulgou nessa quarta-feira (5/3) imagens da camisa especial que produziu para o jogo de homenagem a Diego Ribas. O clube alemão prepara uma partida de despedida do ex-meia, que está aposentado do futebol desde o final de 2022.

O ex-jogador teve uma passagem marcante pelo clube alemão entre 2006 e 2009, anotando 54 gols em 132 jogos. Além disso, Diego conquistou a Copa da Liga Alemã (2006) e a Copa da Alemanha (2008/09). O brasileiro terá uma partida de despedida na Alemanha no dia 22 de março. A peça especial, assim, será utilizada no evento e já está disponível para venda nas lojas do clube.

A camisa especial tem inspiração no uniforme 1 do Werder Bremen na temporada 2006/07, a primeira do brasileiro no clube. A camisa, afinal, leva o nome de Diego nas costas, além do número 10.

A carreira de Diego Ribas

Diego Ribas, aliás, iniciou no futebol profissional em 2002, revelado pelo Santos. Depois disso, ele se transferiu para o Porto antes de começar seu caminho no Werder Bremen. Em seguida, o ex-meia passou por Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid, Fenerbahçe e Flamengo, seu último clube. Ele se aposentou do futebol no final de 2022. Diego era o capitão do Flamengo desde 2017 e participou de todas as conquistas do time até pendurar as chuteiras.

