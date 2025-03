Fifa pensa em ampliar Copa do Mundo para 64 seleções, diz NY Times (Taça da Copa do Mundo)

A Fifa está analisando a proposta de realizar a Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções, segundo apuração do jornal estadunidense New York Times. O presidente da entidade, Gianni Infantino, se interessou pela ideia e pretende analisar a situação, conforme a publicação.

No próximo ano, a Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos, contará com 48 equipes pela primeira vez. Infantino vê com bons olhos mais uma expansão, de acordo com o jornalista Tariq Panja, que assina a matéria do New York Times.

Em 2030, o Mundial completará 100 anos e terá uma edição especial, com sede em três continentes diferentes. Os três jogos inaugurais serão na Argentina, Paraguai e Uruguai, enquanto o restante do torneio será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos.

Proposta de ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções

Ainda de acordo com o New York Times, a ideia de ampliar mais uma vez a quantidade de times partiu do presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, durante uma reunião on-line que se encaminhava ao fim.

Fontes do jornal relataram que a proposta foi recebida com um “silêncio atordoado”. Ainda disseram que Infantino se interessou pela ideia e apontou que precisava ser discutida melhor.

Presidente da Fifa desde 2016, o suíço tem aplicado mudanças significativas no formato da Copa do Mundo durante sua gestão. Nessa quarta-feira, ele anunciou que a final do próximo Mundial terá um “show do intervalo”, nos moldes do Super Bowl.

A notícia Fifa pensa em ampliar Copa do Mundo para 64 seleções, diz NY Times foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque