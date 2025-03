Time campeão da Sul-Americana que joga na altitude avança à fase de grupos (Jogadores do Cienciano celebram classificação na Copa Sul-Americana)

Um dos primeiros campeões da Copa Sul-Americana, o Cienciano, do Peru, avançou à fase de grupos da edição de 2025. Nessa terça-feira (4/3), o time de Cusco venceu o duelo nacional diante da Asociación Deportiva Tarma (ADT) na etapa preliminar.

Acostumadas com a altitude, as equipes duelaram em campo neutro, no Estadio Huancayo, a 3.259 metros acima do nível do mar. No tempo normal, houve empate por 1 a 1. Nos pênaltis, o Cienciano bateu a ADT por 6 a 5.

Na fase de grupos da Sul-Americana, o Cienciano mandará suas partidas no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. Com capacidade para 42 mil pessoas, é a oitava arena de maior altitude no futebol mundial (quase 3.400 metros).

O atleta mais conhecido do elenco é o meia-atacante Christian Cueva, que jogou no futebol brasileiro por São Paulo e Santos e tem 100 partidas com a camisa da Seleção Peruana (16 gols marcados).

Outro atleta de renome é Carlos Garcés, que integrou a Seleção do Equador na Copa América de 2019 e teve grande momento com a camisa do Delfín, clube de seu país, com 68 gols em 151 jogos.

Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru

O título do Cienciano

O Cienciano se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2003. Desde então, é o único time do Peru a levantar um troféu de um torneio de clubes organizado pela Conmebol.

Na campanha de 22 anos atrás, o time superou Alianza Lima, Universidad Católica, Santos, Atlético Nacional e River Plate. O atacante Germán Carty, à época aos 34 anos, foi o artilheiro do torneio, com seis gols.

Na finalíssima contra o River, o clube atuou no Estádio Monumental Universidad de San Agustín, em Arequipa, a 2.335 metros de altitude. O zagueiro Carlos Lugo fez o gol do título em cobrança de falta aos 32 minutos do segundo tempo.

A Sul-Americana de 2003 contou com 35 participantes. Os 12 brasileiros, entre os quais Cruzeiro e Atlético, formaram quatro triangulares, dos quais somente os líderes passaram para as oitavas de final.

Sala de troféus

Curiosamente, o Cienciano jamais se sagrou campeão peruano. Assim, o título da Copa Sul-Americana é um dos poucos da sala de troféus da instituição, que também venceu a Recopa Sul-Americana de 2004 e a Segunda Divisão do Peru em 2019.

Fase preliminar da Sul-Americana de 2025

A fase preliminar da Copa Sul-Americana é disputada por times de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Dos 32 clubes, 16 avançam aos grupos, juntando-se a seis do Brasil, seis da Argentina e quatro eliminados na terceira fase da Copa Libertadores.

O Brasil conta com Cruzeiro,Vasco, Vitória, Atlético, Fluminense e Grêmio. Já a Argentina é representada por Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Unión, Lanús e Defensa y Justicia.

Bolívia

Universitario de Vinto 0 x 1 Nacional de Potosí – 4 de março

Aurora x GV San José – 5 de março

Chile

Universidad Catolica 1 (4) x (5) 1 Palestino – 4 de março

Unión Española x Everton – 5 de março

Colômbia

Junior Barranquilla x América de Cali – 6 de março

Once Caldas x Rep. de Colômbia – 5 de março

Equador

Mushuc Runa x Orense – 5 de março

Universidad Católica x Aucas – 6 de março

Paraguai

Sportivo Luqueño 2 x 0 Sportivo Ameliano – 5 de março

Guaraní x 2 de Mayo – 6 de março

Peru

ADT 1 (5) x (6) 1 Cienciano – 4 de março

Atlético Grau x Cusco – 6 de março

Uruguai

Racing x Montevideo Wanderers – 5 de março

Cerro Largo x Danubio – 6 de março

Venezuela

Puerto Cabello x Metropolitanos – 5 de março

Deportivo La Guaira x Caracas – 6 de março

Calendário da Sul-Americana 2025

Fase preliminar: 4 a 6 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: 4 de junho

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

Final: 29 de novembro

