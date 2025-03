Ex-técnico do Cruzeiro convoca oito brasileiros para Seleção dos Emirados Árabes (O português Paulo Bento comandou o Cruzeiro por 17 partidas em 2016)

Ex-treinador do Cruzeiro, o português Paulo Bento, atualmente à frente da Seleção dos Emirados Árabes Unidos, divulgou, nesta quarta-feira (5/3), a lista de convocados para compromissos pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026 com oito brasileiros.

A princípio, parece confuso. Mas todos os brasileiros acionados são naturalizados emiradenses: Lucas Pimenta (zagueiro do Al Wahda), Marcos Meloni (meio-campista do Al Sharjah), Fabio de Lima (meio-campista do Al Wasl), Jonatas Santos (meio-campista do Al Wasl), Luan Pereira (meio-campista do Al Sharjah), Bruno Oliveira (atacante do Al Jazira), Caio Lucas (atacante do Al Sharjah) e Caio Canedo (atacante do Al Wasl).

Our squad for this month's World Cup 2026 Qualifiers against IR Iran and DPR Korea #UAENT #AsianQualifiers pic.twitter.com/JsyRWL2CUJ — UAE NT ????? ???????? (@UAEFNT) March 5, 2025

Os próximos compromissos dos Emirados Árabes Unidos nas Eliminatórias são: em 19 de março (quarta-feira), contra o Irã, pela sétima rodada do Grupo A; e em 24 de março (segunda-feira), contra a Coreia do Norte, pela oitava rodada. Os horários serão divulgados posteriormente.

Os liderados pelo técnico Paulo Bento aparecem na terceira colocação da chave, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas). No momento, vão disputar a quarta fase. Caso terminem a etapa classificatória em primeiro ou segundo lugar, garantem vaga no próximo Mundial.

Paulo Bento no Cruzeiro

Paulo Bento chegou ao Cruzeiro em maio de 2016. Deixou o comando técnico do clube pouco mais de dois meses depois, devido aos resultados negativos. Foram seis vitórias, três empates e oito derrotas em 17 partidas (pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil), o que significa aproveitamento de 41%.

Leia também: Cria do Cruzeiro dobra cifras e lidera lista de mais valiosos fora da Europa

A notícia Ex-técnico do Cruzeiro convoca oito brasileiros para Seleção dos Emirados Árabes foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha