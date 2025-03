Destaque do Liverpool, Salah diz que está ‘desesperado’ por conquista (Mohamed Salah, atacante do Liverpool)

O atacante egípcio Mohamed Salah carrega grandes expectativas para o restante da temporada do Liverpool. Com seu time na liderança do Campeonato Inglês, o jogador de 33 anos declarou que está “desesperado para vencer a Premier League”.

“Hoje, a minha maior motivação é vencer o Campeonato Inglês. Nos últimos sete anos, sempre falei que ganhar a Liga dos Campeões era a minha maior meta, mas esse ano é diferente. Estou desesperado para vencer a Premier League. Já ganhei, contudo, foi sem público. Dessa vez, quero ganhar com a cidade, com os torcedores do lado”, disse Salah em entrevista ao Optus Sport.

Salah também recordou sobre suas primeiras impressões do Campeonato Inglês e de sua passagem pelo Chelsea: “O futebol inglês é muito intenso, não tem bola perdida. Lembro que após meu primeiro jogo, fui imediatamente para a academia. Eu era um jogador muito novo, me recordo que eu era bem tímido no Chelsea. Mas eu falava com o David Luiz, que era como meu irmão mais velho em Londres. Mantenho contato com ele até hoje”, destacou.

Além do futebol inglês, Salah relembrou sua passagem na Roma, entre 2015 e 2016. “O Campeonato Italiano é um dos mais difíceis. O jogo é extremamente tático, não tem muito espaço. Acho que jogar com o Totti facilitou minha trajetória por lá. Mesmo fora do auge, com 37 ou 38 anos, o jogo dele era único”, completou.

No Liverpool desde 2017, Salah é ídolo dos Reds. Com 388 jogos, o atacante marcou 241 gols e deu 110 assistências durante seus sete anos no clube. Além disso, o atleta conquistou duas Copas da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões, um Campeonato Inglês e uma Copa da Inglaterra na equipe.

