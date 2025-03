Prêmio Marta? Meio-campista viraliza ao fazer golaço de calcanhar (Lizbeth Ovalle pode concorrer ao Prêmio Marta, que condecora a jogadora dona do gol mais bonito do ano)

Lizbeth Ovalle deu o nome à Federação Internacional de Futebol (FIFA) para concorrer ao Prêmio Marta, que honra a autora do gol mais bonito do ano, ao marcar o primeiro gol do Tigres na vitória por 2 a 0 sobre o Chivas, nessa segunda-feira (3/3), pela 10ª rodada da Liga Mexicana.

A meio-campista de 25 anos recebeu cruzamento de Jenni Hermoso, antecipou-se à defensora e realizou um movimento difícil até de ser descrito para abrir o placar no Estádio Universitario, em San Nicolás de los Garza. Uma chaleira para trás? Aos 30 minutos do segundo tempo, Ovalle pulou, girou o corpo no ar e bateu na bola com o calcanhar esquerdo, encobrindo a goleira Blanca Félix.

Pouco depois, aos 34 minutos da etapa final, a brasileira Jheniffer, ex-Corinthians, testou firme para o fundo da rede e selou a vitória das mandantes.

O Tigres ocupa a quarta colocação do Mexicano, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e duas derrotas). Volta a campo nesta quinta-feira (6/3), às 20h, contra o Necaxa, pela 11ª rodada do torneio nacional.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil (@TigresFemenil) March 4, 2025

