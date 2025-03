O time da Copa Sul-Americana que foi fundado por indígenas (Mushuc Runa disputará a Sul-Americana pela terceira vez na história)

Possível adversário de Atlético ou Cruzeiro na Copa Sul-Americana de 2025, o Mushuc Runa foi fundado por indígenas em 2003, em Ambato, no Equador. O clube leva o nome de uma cooperativa de poupança comunitária formada pelo povo Chibuleos, da província de Tungurahua .

Os Chibuleos são um dos povos étnicos da nacionalidade indígena Kichwas. Além do Equador, eles estão presentes no Peru, na Bolívia, na Argentina, no Chile, na Colômbia e até no Brasil.

“Orgullo indígena del fútbol ecuatoriano (orgulho indígena do futebol equatoriano)”, estampa o Mushuc no perfil do Instagram.

Muschuc significa novo, enquanto Runa pode ser entendido como homem. Desta forma, o nome do time tem a tradução literal de Novo Homem.

Os gestores do clube são colaboradores e aliados estratégicos da cooperativa de poupança e crédito Mushuc Runa, fundada justamente pelos Chibuleos.

Histórico dentro de campo

Em 22 anos de história, o Muschuc conquistou apenas um título: o da Segunda Divisão do Equador, em 2018.

A melhor posição da equipe na elite do Campeonato Equatoriano foi na temporada passada, com o sexto lugar. Foram cinco vitórias, oito empates e duas derrotas, com 27 gols marcados e 24 sofridos.

Apesar disso, o clube já disputou a Sul-Americana em outros dois anos. Em 2019, caiu logo na primeira fase com ser eliminado nos pênaltis pelo Unión Española-CHI.

O time voltou a ser eliminado na primeira fase em 2022. Desta vez, perdeu por 2 a 0 para a LDU na ida e empatou por 1 a 1 na volta.

Para ter a possibilidade de enfrentar Atlético ou Cruzeiro, o Muschuc precisa passar pelo Orense-EQU na primeira fase da Sul-Americana desta temporada. A partida está marcada para esta quarta-feira (5/3), às 23h (de Brasília), no Estádio Cooperativo de Poupança e Crédito Mushuc Runa.

A notícia O time da Copa Sul-Americana que foi fundado por indígenas foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende